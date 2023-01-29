Vodafone вводить плату за користування Telegram

Vodafone розіслав своїм абонентам SMS-повідомлення з інформацією про останні зміни в тарифних планах. Зокрема, з 10 лютого зміниться вартість тарифу Vodafone Supernet Unlim. Тариф коштуватиме 360 грн на місяць замість 300 грн.

Vodafone вводить плату за користування Telegram: що зміниться для абонентів з 10 лютого

Для користувачів цього тарифу збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості: з 50 до 60 ГБ. Вартість ГБ понад пакет у межах послуги "Додаткові гігабайти" залишиться без змін – 10 грн/1 ГБ.

У абонентів, в яких підключена послуга "Рік без абонплат", вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну дії оплати.

Vodafone вводить плату за користування Telegram: що зміниться для абонентів з 10 лютого

Абоненти мобільного оператора обурені таким підвищенням тарифів. Мобільний оператор пояснив рішення щодо підвищення тарифної плати.

"Собівартість послуг зв'язку періодично зростає, і на це, на жаль, ми не можемо впливати. З усім тим ми завжди намагаємось зберігати вартість послуг оптимальною і вкладаємо кошти у розвиток мережі, щоб наші абоненти могли користуватись якісним зв'язком", - відповіли у компанії.

Крім того, з 10 лютого 2023 року Vodafone прибере з послуги Online Pass додаток Telegram, а замість нього зробить безкоштовним безлімітний трафік на додатки Duolingo та Coursera. Це означає, що мобільний трафік на Telegram для користувачів Online Pass більше не буде безлімітним. Під час користування мессенджером у абонентів зніматимуться мегабайти з їх тарифних планів.

Нагадаємо, Vodafone підвищив вартість тарифів у роумінгу для українців за кордоном.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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