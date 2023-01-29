Vodafone вводить плату за користування Telegram

Vodafone розіслав своїм абонентам SMS-повідомлення з інформацією про останні зміни в тарифних планах. Зокрема, з 10 лютого зміниться вартість тарифу Vodafone Supernet Unlim. Тариф коштуватиме 360 грн на місяць замість 300 грн.

Для користувачів цього тарифу збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості: з 50 до 60 ГБ. Вартість ГБ понад пакет у межах послуги "Додаткові гігабайти" залишиться без змін – 10 грн/1 ГБ.

У абонентів, в яких підключена послуга "Рік без абонплат", вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну дії оплати.

Абоненти мобільного оператора обурені таким підвищенням тарифів. Мобільний оператор пояснив рішення щодо підвищення тарифної плати.

"Собівартість послуг зв'язку періодично зростає, і на це, на жаль, ми не можемо впливати. З усім тим ми завжди намагаємось зберігати вартість послуг оптимальною і вкладаємо кошти у розвиток мережі, щоб наші абоненти могли користуватись якісним зв'язком", - відповіли у компанії.

Крім того, з 10 лютого 2023 року Vodafone прибере з послуги Online Pass додаток Telegram, а замість нього зробить безкоштовним безлімітний трафік на додатки Duolingo та Coursera. Це означає, що мобільний трафік на Telegram для користувачів Online Pass більше не буде безлімітним. Під час користування мессенджером у абонентів зніматимуться мегабайти з їх тарифних планів.

Нагадаємо, Vodafone підвищив вартість тарифів у роумінгу для українців за кордоном.