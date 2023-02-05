Vodafone підвищує тарифи та вводить плату за використання Telegram з 10 лютого

Мобільний оператор Vodafone вирішив підвищити тарифи на зв'язок, а також ввести плату за використання популярного месенджера Telegram. Зміни чекають на абонентів з 10 лютого.

Йдеться про тарифні плани, які можна підключити за умов передоплати. Контрактні плани також зміняться, але не так відчутно.

SuperNet Start подорожчає з 145 до 175 грн на місяць. Оператор пообіцяв більше за ці гроші, обсяг трафіку збільшиться з 10 до 15 Гб. Якщо тариф проплачено на півроку чи рік заздалегідь, його вартість не зміниться, а бонуси зростуть.

Клієнти зможуть і надалі використовувати Online PASS. До нього додаються Coursera та Duolingo. Проте Telegram виключать із безкоштовних додатків – за використання месенджера передбачено плату згідно з пакетом послуг.

SuperNet Pro замість 205 коштуватиме 245 грн/місяць. Абонентам буде доступно з 25 до 30 Гб. Додаються Coursera та Duolingo, Canva та Reddit. До цього тарифного плану також не входитиме безкоштовний Telegram.

SuperNet Unlim зросте у ціні на 60 грн – вартість підвищиться з 300 до 360 грн/місяць. Об'єм швидкісного інтернету на максимальній швидкості зросте з 50 до 60 Гб, а далі – 0,8 Мбіт/с. При підключенні "року без абонплат" тариф дорожчати не буде, а бонусів стане більше.

Користувачі Joice платитимуть уже не 145, а 170 грн на місяць. Вартість з послугою Joice MAXXX становитиме 185 грн. Учасники акції "Онлайн-опір" зможуть користуватися тарифом без змін – по 135 грн до закінчення акції, а потім – за 185 грн на місяць.

У компанії Vodafone пояснили непопулярне рішення щодо підвищення тарифної плати. Зазначено, що собівартість послуг зростає, але це складно впливати. При цьому представники компанії намагаються забезпечувати якісний зв'язок та вкладають кошти у розвиток мережі.

Раніше Vodafone, Київстар та lifecell показали найдешевші тарифи 2023 року.