Кіиївстар запропонував українцям нову можливість заощадити гроші

Компанія Київстар подбала про абонентів в умовах війни. Представники національного мобільного оператора розповіли, як заощадити гроші у кризовий період.

Кіиївстар запропонував українцям нову можливість заощадити гроші

Київстар передбачив для своїх клієнтів можливість зберегти кошти, але щоб при цьому вони залишалися на зв'язку з близькими. У прес-службі компанії повідомили, що з сьогоднішнього дня в популярному тарифі передоплати Твій СТАРТ починає діяти опція "Без Гігабайтів". Тепер у пакеті можна вимкнути інтернет.

Таким чином, вартість послуг за вказаним тарифним планом знизиться зі 135 до 100 на чотири тижні. При цьому абоненти залишають усі послуги без змін. Мова йде про:

  • безлімітні дзвінки у "рідній" мережі Київстар;
  • 100 хвилин для дзвінків на інші українські номери та на деякі закордонні номери (в Італії, Чехії, Польщі, Німеччині та деяких інших);
  • 100 Мб мобільного інтернету як бонус при оновленнях програм у смартфоні.
Кіиївстар запропонував українцям нову можливість заощадити гроші

Твій СТАРТ Без Гігабайтів підтримує послугу "Роумінг як удома". Тому в роумінгу користуватися вхідними та вихідними дзвінками можна лише після оплати вартості тарифу.

Київстар зазначив, що опція "Без гігабайтів" підійде клієнтам, які користуються кнопковими мобільними телефонами або не використовують мобільний інтернет на смартфоні.

Зазначену опцію можуть підключити як діючі абоненти, так і нові. Для цього необхідно ввести код *928*1# або зателефонувати за номером 477.

Напередодні повідомлялося, що Київстар оновив популярну послугу "Додатковий номер".


Ловіцька Леся, Тудей





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