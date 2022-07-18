Київстар, Vodafone, lifecell запропонували українцям найдешевші тарифи: які умови

Мобільні оператори Київстар, Vodafone, lifecell та Lycamobile представили у своїх лінійках тарифних планів найдешевші пропозиції для українців. Компанії запропонували вигідні умови для абонентів під час війни.

Vodafone - Supernet Turbo, 125 грн за 4 тижні

Клієнти компанії Vodafone можуть отримати безлімітне спілкування в мережі, 800 хвилин на дзвінки інших операторів та 50 SMS. Абоненти також мають право безлімітно користуватися мобільним інтернетом.

Київстар - "Сім'я", 100 грн на 4 тижні

Абонентам Київстар у цьому тарифі доступні безлімітні дзвінки всередині мережі, 60 хвилин на інші номери по Україні, та 60 SMS та 6 ГБ мобільного інтернету. Мегабайти не списуються при користуванні Viber, Telegram, Facebook, Instagram та іншими соцмережами – вони не тарифікуються.

Також надається безкоштовний доступ до перегляду 100 телеканалів, передач і серіалів. Кожен клієнт, який вибрав цей тариф, підключений до "Київстар ТВ "Легкий". Потрібно лише завантажити додаток на смартфон або підключити до Smart TV.

lifecell - "Просто Лайф", 70 гривень на 4 тижні

Компанія запропонувала безліміт у мережі, 250 хвилин на дзвінки по Україні, а також 5 ГБ мобільного інтернету. Бонус - безлімітне користування найпопулярнішим українським додатком "Дія".

Додаткові послуги - безкоштовна роздача інтернету через смартфон, а також можливість заощадити з "Тарифною підпискою", якщо проплатити відразу за 3-6-12 місяців.

Lycamobile "Все в одному М", 80 грн на 30 днів

Абоненти отримують безліміт всередині мережі, необмежені дзвінки на номери Lycamobile по всьому світу, 800 хвилин на всі номери та 100 SMS по Україні, а також 12 ГБ мобільного інтернету.

Раніше Київстар оголосив про новий пакет допомоги для абонентів – акцію можна скористатися до кінця літа.