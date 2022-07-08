Єврокомісія закликала мобільних операторів продовжити надавати українцям знижки

Єврокомісія закликає операторів дозволити українцям, які залишили країну, і надалі користуватися мобільним зв’язком без оплати роумінгу або зі значними знижками.

"Мільйони людей залишили Україну і перебувають у ЄС. Вкрай важливо, щоб українці мали можливість користуватися зв'язком за доступною ціною, залишаючись у контакті зі своїми сім'ями та друзями", - йдеться у комюніке ЄК.

У Єврокомісії нагадують, що відповідна угода була підписана 8 квітня. Вона розрахована на три місяці, і цей термін спливає. Серед 38 суб'єктів, що підписали заяву, є європейські оператори, а також всі мобільні оператори України.

За оцінкою Асоціації європейських регуляторів у сфері електронних комунікацій (BEREC), ця угода на користь українських біженців діяла дуже успішно. Окрім доступного роумінгу, нині 2,5 млн сім-карток були роздані європейськими телекомунікаційними компаніями біженцям з України, а на кордонах та в пунктах проживання були встановлені точки доступу Wi-Fi.

"Це дає добрі підстави для продовження угоди, і комісія закликає операторів, як і раніше, виконувати добровільні зобов'язання", - резюмували в Брюсселі.