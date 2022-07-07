Смартфони iPhone рекордно подорожчають: українцям назвали вартість нової моделі

Смартфони Apple вперше за п'ять років рекордно подорожчають. Традиційно вихід новинок очікується у вересні. У компанії вже анонсували, що Pro-моделі лінійки iPhone 14 зростуть на $100.

Таким чином, базова версія iPhone 14 Pro з внутрішньою пам'яттю на 128 ГБ обійдеться користувачам у $1099 (32 500 грн), а iPhone 14 Pro Max коштуватиме від 1199 доларів, або 35,5 тис грн.

Остаточні ціни Apple зможе підтвердити лише на осінній презентації новинок. Проте вже зараз подейкують, що найдорожчий флагман серії iPhone 14 з пам'яттю на 1 ТБ повинен буде коштувати $1699 (понад 50 тис. грн).

Ціна флагманських iPhone зросла з 200 доларів у 2012 році за iPhone 5 до 1100 доларів за iPhone 13 Pro Max, збільшившись на 452%. Такими темпами iPhone 2032 може коштувати 6069 доларів.

За даними інсайдерів, висока вартість iPhone пов'язана із численними конструктивними змінами моделі iPhone 14 Pro. Так, на зміну вирізу FaceID прийде більш витончене рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а чубчик замінять на виріз у формі пігулки. Також пристрої Pro-лінійки матимуть довгоочікувану функцію Always On Display.

Традиційно до вересня компанія Apple готує оновлення практично всіх своїх пристроїв: навушників, планшетів, годинників та комп'ютерів.

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