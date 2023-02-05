lifecell підвищує вартість тарифів з 22 лютого

Мобільний оператор lifecell слідом за Vodafone та Київстар повідомив своїм абонентам про підвищення вартості послуг. Зокрема, абонентам тарифу "Вільний Лайф" почали надходити SMS-повідомлення з інформацією про те, що з 22 лютого місячна абонплата за тарифом зросте до 325 грн. Це на 50 грн дорожче, ніж зараз.

Абоненти обурені таким сильним подорожчанням. Тариф, який раніше був одним із найдешевших, тепер увійде до рангу найдорожчих. У компанії пояснюють підвищення вартості тарифу економічними чинниками.

На порталі для відгуків Otzyvua абоненти lifecell скаржаться, що на фоні перебоїв зі зв'язком та інтернетом вартість послуг їм не знижують, а навпаки підвищують. За останні 8 місяців абоненти фіксують чотириразове підвищення тарифів.

"Тарифи дорогі! Вартість тарифів не відповідають заявленим послугам, як тільки відключають світло, то інтернет падає, lifecell тупо вирубує інтернет. А за що я тоді щомісяця плачу повну суму за тариф?! За які надані послуги, якщо ви їх обмежуєте та 100 відсотково не надаєте?! Так тоді ви повинні робити знижку.За останні 8 місяців піднімалася плата за тариф 4 рази, ви що, ненормальні?!, - пише незадоволений абонент.

Інші абоненти lifecell також скаржаться на погане обслуговування та підвищення вартості тарифних планів.

Раніше повідомлялося, що Vodafone підвищує тарифи абонентам із 10 лютого.