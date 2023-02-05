lifecell підвищує вартість тарифів з 22 лютого

Мобільний оператор lifecell слідом за Vodafone та Київстар повідомив своїм абонентам про підвищення вартості послуг. Зокрема, абонентам тарифу "Вільний Лайф" почали надходити SMS-повідомлення з інформацією про те, що з 22 лютого місячна абонплата за тарифом зросте до 325 грн. Це на 50 грн дорожче, ніж зараз.

lifecell слідом за Vodafone та Київстар підвищує вартість тарифів: абонентам розсилають SMS-повідомлення

Абоненти обурені таким сильним подорожчанням. Тариф, який раніше був одним із найдешевших, тепер увійде до рангу найдорожчих. У компанії пояснюють підвищення вартості тарифу економічними чинниками.

lifecell слідом за Vodafone та Київстар підвищує вартість тарифів: абонентам розсилають SMS-повідомлення

На порталі для відгуків Otzyvua абоненти lifecell скаржаться, що на фоні перебоїв зі зв'язком та інтернетом вартість послуг їм не знижують, а навпаки підвищують. За останні 8 місяців абоненти фіксують чотириразове підвищення тарифів.

"Тарифи дорогі! Вартість тарифів не відповідають заявленим послугам, як тільки відключають світло, то інтернет падає, lifecell тупо вирубує інтернет. А за що я тоді щомісяця плачу повну суму за тариф?! За які надані послуги, якщо ви їх обмежуєте та 100 відсотково не надаєте?! Так тоді ви повинні робити знижку.За останні 8 місяців піднімалася плата за тариф 4 рази, ви що, ненормальні?!, - пише незадоволений абонент.

lifecell слідом за Vodafone та Київстар підвищує вартість тарифів: абонентам розсилають SMS-повідомлення

Інші абоненти lifecell також скаржаться на погане обслуговування та підвищення вартості тарифних планів.

lifecell слідом за Vodafone та Київстар підвищує вартість тарифів: абонентам розсилають SMS-повідомлення

Раніше повідомлялося, що Vodafone підвищує тарифи абонентам із 10 лютого.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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