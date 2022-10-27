Київстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть гроші

Київстар попередив своїх абонентів про відключення однієї популярної послуги. Вже з 1 листопада абоненти мобільного оператора не зможуть скористатися підпискою Premium з послугою "Музичний клуб".

Так, ця підписка стане недоступною вже через кілька днів. У компанії пояснили, що надання послуг, які не користуються популярністю, наразі не є пріоритетними для мобільного оператора. В умовах війни Київстар зосереджений на вирішеннях питань із підключеннями та відновленнями зв'язку, а також вводить послуги, які будуть корисними українцям за кордоном.

Абоненти, які оплатили послугу "Музичний клуб" з пакетом Premium на листопад, отримають назад свої кошти протягом 10 днів.

Варто зазначити, що для користувачів цієї послуги й надалі є можливість слухати музику із великим вибором українських виконавців, підключивши підписку Lite. Абоненти Київстар зможуть продовжувати слухати музику онлайн і офлайн, створювати власні плейлисти. Перші 7 днів користування підпискою безкоштовні.

Щоб активувати підписку Lite, надішліть SMS з будь-яким текстом на номер 770.

Київстар також оновив послугу "Ді-джингл" і тепер усі мелодії замість гудків для абонентів є безкоштовними. Потрібно оплатити лише вартість самої послуги. Є два варіанти підписки - "Класік" та "Преміум" вартістю 25 грн та 50 грн на місяць відповідно.

Раніше повідомлялося, що Київстар до кінця року продовжив українським біженцям безкоштовну послугу "Роумінг як вдома".