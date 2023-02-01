Київстар дарує гроші власникам нових SIM-карт

Київстар роздає гроші власникам нових SIM-карт. Мобільний оператор продовжив акцію "Онлайн дешевше" до 31 березня 2023 року. Таким чином, купуючи новий стартовий пакет з 4G SIM-картою в онлайн-магазині мобільного оператора, абонент може отримати від 80 до 145 грн бонусних коштів на мобільний рахунок.

Сума бонусу залежить від обраного тарифного плану. Так, у рамках акції абоненти можуть підключитися до тарифів "LOVE UA. На максимум", "LOVE UA. Без меж" та "LOVE UA".

Місячна абонплата по цим тарифам наразі складає від 130 до 275 грн. У пакет послуг "LOVE UA" входить 12 ГБ мобільного інтернету, 1200 хвилин на розмови та одна Суперсила на вибір. У пакеті "LOVE UA. На максимум" - безлім на розмови у мережі, 150 хвилин на розмови з іншими операторами, 15 ГБ інтернету й також одна Суперсила. У пакет послуг "LOVE UA. Без меж" від Київстар входить безлім у мережі, безлімітний інтернет, 275 хвилин на інших операторів та одна Суперсила.

Гроші, отримані на рахунок в якості бонусу, можна буде витратити на наступну оплату тарифу, придбання додаткових гігабайтів або на інші послуги зв’язку. Також під час оформлення замовлення SIM-карт на сайті Київстар у клієнтів буде можливість вибрати один із 10 запропонованих номерів.

Замовивши SIM-карту на сайті мобільного оператора, необхідно заповнити дані для доставки (вона безкоштовна та здійснюється через Нову пошту або кур’єром) та оплатити покупку. Через кілька днів нова картка прибуде за адресою, а абоненту на рахунок зарахується від 80 до 145 грн.

Нагадаємо, з 1 лютого Київстар підвищить вартість популярних тарифів.