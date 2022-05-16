Киевстар вернул клиентам популярную довоенную услугу

Киевстар вернул своим клиентам полезную услугу, которая была популярна в довоенное время. Речь идет о специальном предложении "Счастливый день", в рамках которого украинцам предоставляется безлимитный мобильный интернет и звонки в сети один раз в семь дней.

Киевстар вернул клиентам популярную довоенную услугу: как бесплатно пользоваться интернетом и звонками

Подключить эту услугу абоненты Киевстар могут с 13 мая по 31 августа включительно. Предложение действует для всех абонентов подписки, за исключением некоторых служебных тарифов, рассчитанных для IoT-устройств.

Таким образом, абоненты мобильного оператора смогут один раз в семь дней бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора, даже если они не оплатили месячный тариф по своему номеру.

Подключить "Счастливый день" от Киевстар можно через приложение "Мой Киевстар", или позвонив по телефону на бесплатный номер 222.

Киевстар вернул клиентам популярную довоенную услугу: как бесплатно пользоваться интернетом и звонками
Абоненту, который подключил услугу, придет SMS-сообщение и в течение дня подключения и последующих суток он сможет пользоваться безлимитным мобильным интернетом и нетарифицируемыми минутами для звонков в сети Киевстар.

Подключать новый пакет услуг можно каждые 7 дней. Данная услуга понадобится тем абонентам Киевстар, у которых нет возможности пополнить счет. Мобильный оператор после пополнения счета плату за услугу не снимает.

Ранее сообщалось, что Киевстар предлагает бесплатные сервисы для бизнеса во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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