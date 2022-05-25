Киевстар закрывает три популярных пакета услуг

Киевстар с 1 июня закрывает старые акционные пакеты услуг, популярные среди абонентов. Речь идет о "4G 10000 МБ", "Бонусных 1000" и "Бонусных 3000 МБ". О прекращении предоставления данных услуг мобильный оператор сообщит клиентам в SMS-сообщениях.

При этом Киевстар продолжает подключать своим абонентам дополнительные пакеты мегабайт мобильного интернета, если их основной пакет закончился. Можно воспользоваться такими предложениями на выбор: "Суперсила 5 ГБ" или "День Онлайн" с 1000 или 4000 МБ, "ВидеоGo" с безлимитным доступом по видеостриминговым сервисам и т.д.

Во время войны компания оптимизирует некоторые старые акционные предложения, потерявшие свою актуальность. В то же время появляются новые выгодные тарифы, а также обновляются старые услуги.

В частности, с 13 мая Киевстар вернул абонентам специальное предложение "Счастливый день". До 31 августа абоненты Киевстар один раз в 7 дней могут подключить акцию и бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками в сети оператора.

Также Киевстар поддерживает бесплатными услугами абонентов в городах и селах, наиболее пострадавших из-за войны. Все они могут воспользоваться бесплатным сервисом "Мы вместе" и выбрать номер в сети Киевстар, на который звонить бесплатно.

Напомним, Киевстар обеспечит бесплатным домашним интернетом украинцев, временно расселенных в модульные городки для переселенцев.