РНБО повідомляє корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією

На них можна відправити інформацію про зрадників, мародерів та техніку ворога

РНБО повідомляє корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією
У РНБО опублікували корисні чат-боти
© Anastasiia Deina / Flickr

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України опублікував перелік чат-ботів, які будуть корисними для боротьби з дезінформацією, ворогом, мародерами та зрадниками.

«StopRussia | MRIYA». Цей чат-бот допоможе боротися з дезінформацією. Він одержує інформацію про фейкові ресурси, які перевіряються модераторами та відправляються на блокування небайдужим громадянам.

«Stop Russia War» (@stop_russian_war_bot). В даний чат-бот можна відправити повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.

«Знайди зрадника!» (@Traitor_Search_bot). Такий бот допоможе боротись зі зрадниками. На нього можна надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами. А також інформацію про інтернет-агентів, які надають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

«Стоп мародер!» (@stop_marauder_ua_bot). Подібний до попереднього бот, з тією лише різницею, що на нього можна надіслати інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.


Артем Руденко, ZN.ua





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