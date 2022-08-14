РНБО повідомляє корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією

Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України опублікував перелік чат-ботів, які будуть корисними для боротьби з дезінформацією, ворогом, мародерами та зрадниками.

«StopRussia | MRIYA» . Цей чат-бот допоможе боротися з дезінформацією. Він одержує інформацію про фейкові ресурси, які перевіряються модераторами та відправляються на блокування небайдужим громадянам.

«Stop Russia War» (@stop_russian_war_bot). В даний чат-бот можна відправити повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.

«Знайди зрадника!» (@Traitor_Search_bot). Такий бот допоможе боротись зі зрадниками. На нього можна надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами. А також інформацію про інтернет-агентів, які надають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

«Стоп мародер!» (@stop_marauder_ua_bot). Подібний до попереднього бот, з тією лише різницею, що на нього можна надіслати інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.