РНБО повідомляє корисні чат-боти для боротьби з ворогом та дезінформацією
На них можна відправити інформацію про зрадників, мародерів та техніку ворога
Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України
«Stop Russia War» (@stop_russian_war_bot). В даний чат-бот можна відправити повідомлення про позиції та розміщення техніки ворога.
«Знайди зрадника!» (@Traitor_Search_bot). Такий бот допоможе боротись зі зрадниками. На нього можна надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацюють з окупантами. А також інформацію про інтернет-агентів, які надають ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.
«Стоп мародер!» (@stop_marauder_ua_bot). Подібний до попереднього бот, з тією лише різницею, що на нього можна надіслати інформацію про мародерів, які розкрадають майно під час війни.