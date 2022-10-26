Мобільні оператори пояснили, чому під час віялових відключень зникає зв'язок та інтернет

Якщо відключення електроенергії є тривалими й масштабними та охоплюють одночасно різні райони, міста чи села, абоненти можуть відчувати складнощі зі зв'язком та інтернетом, інформує ZN.ua.

Мобільні оператори пояснили, чому під час віялових відключень зникає зв'язок та інтернет
© Pixabay

Мобільні оператори Vodafone, lifecell та Київстар, пояснили, чому під час відключень світла у них почав зникати як голосовий зв?язок, так і мобільний інтернет. Про це йдеться у відповіді операторів на запит Liga.Tech.

Так, згідно із роз'ясненням, через відключення електроенергії базові станції втрачають живлення, а оператори не встигають доставити всюди генератори.

"Це пов'язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу", - йдеться у відповіді.

Робота обладнання мобільного зв?язку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення. Це батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. У середньому вони можуть забезпечувати роботу протягом чотирьох-п?яти годин після вимкнення електроенергії, пояснюють оператори.

Якщо відбувається прогнозоване відключення або короткострокова відсутність живлення, мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує працювати. Якщо за цей час живлення не з’являється – доводиться переходити на генератори.

Оператори, мають великий парк таких дизель-генераторів. Однак, якщо відключення електроенергії є тривалими й масштабними та охоплюють одночасно різні райони, міста чи села, абоненти можуть відчувати складнощі зі зв'язком та інтернетом.

За матеріалами: Ліга.net /

Лія Ільченко, ZN.ua





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