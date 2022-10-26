Мобільні оператори пояснили, чому під час віялових відключень зникає зв'язок та інтернет

Мобільні оператори Vodafone, lifecell та Київстар, пояснили, чому під час відключень світла у них почав зникати як голосовий зв?язок, так і мобільний інтернет. Про це йдеться у відповіді операторів на запит Liga.Tech .

Так, згідно із роз'ясненням, через відключення електроенергії базові станції втрачають живлення, а оператори не встигають доставити всюди генератори.

"Це пов'язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу", - йдеться у відповіді.

Робота обладнання мобільного зв?язку та інтернету залежить від електропостачання. Усі базові станції оснащені резервними джерелами живлення. Це батареї, які автоматично вмикаються, коли припиняється централізоване електроживлення. У середньому вони можуть забезпечувати роботу протягом чотирьох-п?яти годин після вимкнення електроенергії, пояснюють оператори.

Якщо відбувається прогнозоване відключення або короткострокова відсутність живлення, мобільна мережа автоматично переходить на резервні джерела і продовжує працювати. Якщо за цей час живлення не з’являється – доводиться переходити на генератори.

Оператори, мають великий парк таких дизель-генераторів. Однак, якщо відключення електроенергії є тривалими й масштабними та охоплюють одночасно різні райони, міста чи села, абоненти можуть відчувати складнощі зі зв'язком та інтернетом.