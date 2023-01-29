Вчителі-колаборанти на Луганщині перевіряють телефони учнів. Шукають проукраїнсько налаштованих дітей

У школах окупованого Старобільського району на Луганщині вчителі-колаборанти періодично перевіряють телефони учнів. Про це повідомили в Луганській ОВА.

«У школах Старобільського району вчителі-колаборанти почали перевіряти гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. Смартфони оглядають раз на тиждень у всіх класах – від молодшої до старшої ланки», – йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua .

Вказано, що в одному з навчальних закладів телефони дітей перевіряє особисто директор. Зрадник переглядає месенджери, соцмережі, історію браузера, YouTube та TikTok.