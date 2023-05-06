Вишка мобільного зв’язку спинила російську ракету - Мінцифри

Ворожий боєприпас не долетів до Запоріжжя.

Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує ZN.ua .

Таке зіткнення сталося в селищі Комишуваха Запорізької області. Попри пошкодження, каже Федоров, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала зв’язківцям команда Мінцифри.

Міністр подякував «незламним телеком-фахівцям за роботу 24/7», зауваживши, що матеріальні збитки – то не найстрашніше: «Все можна відбудувати. Найголовніше – зберегти людські життя».