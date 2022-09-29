Київстар, Vodafone та lifecell показали найвигідніші тарифи мобільного зв'язку

Українські оператори Київстар, Vodafone та lifecell пропонують клієнтам вигідні умови обслуговування. Вивчивши їх, можна заощадити на мобільному зв'язку та доступі в Інтернет.

Київстар

Національний оператор мобільного зв'язку пропонує абонентам передоплати п'ять мобільних тарифів. Найвигідніший із них - тариф "Київстар" - "Твій старт". Він коштує 135 грн на чотири тижні. За вказану суму абоненти отримують безлімітні дзвінки всередині мережі, 100 хвилин для дзвінків на інші мобільні мережі, а також за кордон – до Італії, Польщі, Чехії, Німеччини, Узбекистану, США , Ізраїлю, Канади, Індії та Китаю та 5 Гб інтернету.

Якщо клієнтам потрібний безлімітний доступ до Інтернету, варто звернути увагу на тарифний план "Твій максимум" за 350 грн за чотири тижні. Клієнти також отримує безлімітні дзвінки всередині мережі, 300 хвилин для дзвінків на інші мобільні оператори, зокрема за кордон у вищезгадані країни, та 300 SMS по Україні.

Vodafone

Компанія пропонує найдешевший молодіжний тариф Joice, який коштує в місяць 135 грн. За цю суму абонент отримує 1000 хвилин на дзвінки по всій Україні та 10 Гб Інтернету.

Тариф з безлімітним Інтернетом один – Vodafone SuperNet Unlim. Він, як і Київстар, коштує 300 грн на місяць. У тариф входять безлімітні дзвінки всередині мережі та 400 хвилин на номери інших операторів стільникового зв'язку. Також надається 50 хвилин на дзвінки у 16 країн світу: Греція, Великобританію, Індію, Данію, Німеччину, Іспанію, Польщу, Канаду, Румунію, Словаччину, Португалію, Угорщину, США , Швецію, Францію та Чехію.

l ifecell

Найвигідніший тариф lifecell – "Просто Лайф", вартість якого складає 120 грн на чотири тижні. До нього входять безлімітні дзвінки всередині мережі та 300 хвилин на інші мережі, а також 8 Гб Інтернету.

Оператор пропонує два тарифи з безлімітним Інтернетом: "Вільний Лайф" за 275 грн на чотири тижні та "Platinum Лайф" за 400 грн на той же період. Перший тариф також передбачає безлімітні дзвінки у мережі та 1600 хвилин на дзвінки по Україні. Другий – безліміт всередині мережі та 3000 хвилин на номери інших українських операторів, а 50 хвилин на закордонні дзвінки за кордон та 500 Мб Інтернету у роумінгу.

Раніше повідомлялося, що Київстар продовжив терміни підключення до дешевих тарифів.