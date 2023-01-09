Мінцифри прокоментувало можливе надходження повісток через «Дію»
Такої функції для сервісу не замовляли, кажуть у відомстві цифрових трансформацій, інформує
Новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні з допомогою сервісу “Дія” не передбачає надходження повісток через застосунок, заявив керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.
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«У нашому плані роботи поки немає таких завдань», – сказав він у коментарі
Відповідаючи на запитання про майбутній сервіс дії у вигляді електронного військового квитка, Банік зазначив, що для його реалізації потрібно доопрацювати ще багато моментів, які обговорюватимуть з Міністерством оборони, тому як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.