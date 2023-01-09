Мінцифри прокоментувало можливе надходження повісток через «Дію»

Новий порядок організації та ведення військового обліку в Україні з допомогою сервісу “Дія” не передбачає надходження повісток через застосунок, заявив керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік.

Коментуючи постанову уряду про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, згідно з якою громадяни зможуть подавати відомості про себе для військкомату через портал "Дія", він зазначив, що ані ця постанова, ані будь-яка інша не передбачає надходження повісток через “Дію”.

«У нашому плані роботи поки немає таких завдань», – сказав він у коментарі The Village Україна .

Відповідаючи на запитання про майбутній сервіс дії у вигляді електронного військового квитка, Банік зазначив, що для його реалізації потрібно доопрацювати ще багато моментів, які обговорюватимуть з Міністерством оборони, тому як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.