Vodafone допоможе абонентам по-новому передавати показники лічильників на комунальні послуги

Компанія Vodafone запускає інновацію на ринку мобільного зв'язку. Абоненти цього оператора зможуть простіше та швидше передавати показники лічильників на комунальні послуги.

Стало відомо, що Vodafone купує за мільярд гривень білінг-систему. Вона дозволить надавати абонентам мобільного оператора безліч нових послуг. Наразі конкуренти компанії не можуть запропонувати нічого подібного.

Vodafone розширить лінійку послуг

Директор зі стратегії компанії Дмитро Пономаренко повідомив про зміну білінгової системи. Нині діє контракт з Amdocs. Зазначено, що йдеться про досить великий багаторічний проект, інновації для телеком-галузі загалом. Представник Vodafone вважає, що той принесе нові можливості й у суміжних індустріях.

Вказано, що нова система допоможе суттєво розширити лінійку послуг – вийти за межі звичного мобільного зв'язку та перейти на інші сфери.

"Це може бути навіть вимірювання споживання електроенергії з автоматичною передачею даних до енергетичних компаній", - поділився планами Пономаренко.

Таким чином, абоненти Vodafone зможуть по-новому подавати показники лічильників – набагато швидше та простіше.

Vodafone подарує абонентам два місяці передплати на YouTube Premium

Також стало відомо, що Vodafone відновлює партнерство з відеохостингом YouTube. Оператор запустив акцію, у рамках якої подарує українським абонентам два місяці передплати на YouTube Premium. Акція триватиме до 31 грудня.

Є обмеження: пропозиція доступна лише тим, що раніше не скористалася підписками Google Play Music або YouTube Music. Також потрібний оплачений пакет послуг за тарифом. Акцію можна підключити самостійно у додатку My Vodafone або надіслати USSD-запит *313#.

Раніше Vodafone разом з іншими операторами Київстару та lifecell представив бюджетні тарифи для пенсіонерів. Відмінна особливість доступних пакетів послуг – менше гігабайтів для інтернет-зв'язку, бо головне для більшості літніх українців – дзвінки.