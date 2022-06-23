Документи про завершення освіти стануть доступними в «Дії»

«Війна не стане на заваді вступній кампанії. В тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією», - кажуть в уряді, інформує ZN.ua.

Документи про завершення освіти стануть доступними в «Дії»
© Jenny Ueberberg Hire / Unsplash

Документи про завершення освіти найближчим часом інтегрують в застосунок «Дія», повідомила віцепрем?єрка Ірина Верещук у Facebook.

В першу чергу це допоможе українцям, які наразі перебувають на окупованих територіях і збираються вступати до українського закладу вищої освіти.

За словами Верещук, для абітурієнтів з територій, які постраждали від війни, максимально спростять вступ до ЗВО.

Крім того, в уряді домовилися забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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