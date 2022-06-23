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2022-06-23
Документи про завершення освіти стануть доступними в «Дії»
«Війна не стане на заваді вступній кампанії. В тому числі для наших людей під тимчасовою окупацією», - кажуть в уряді, інформує
© Jenny Ueberberg Hire / Unsplash
Документи про завершення освіти найближчим часом інтегрують в застосунок «Дія», повідомила віцепрем?єрка
В першу чергу це допоможе українцям, які наразі перебувають на окупованих територіях і збираються вступати до українського закладу вищої освіти.
За словами Верещук, для абітурієнтів з територій, які постраждали від війни, максимально спростять вступ до ЗВО.
Крім того, в уряді домовилися забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами та продовжують викладати в українських закладах освіти.
Анастасія Дейна, ZN.ua