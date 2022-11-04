Дипломи та шкільні атестати стануть доступними онлайн у «Дії»

У застосунку для державних послуг «Дія» незабаром стануть доступними документи про освіту, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Документи у смартфоні замість паперових зможете використати у всіх життєвих ситуаціях. При працевлаштуванні, вступі до університету або оформленні в службі зайнятості. За час повномасштабної війни багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах, частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів. Відновити документи про освіту — доволі складний бюрократичний процес. Тому їх цифровізація — це не тільки про зручність, але і про спрощення життя для тисяч ВПО», — йдеться у повідомленні.