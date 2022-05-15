"Дія.Підпис" позволит украинцам посещать суды онлайн

Министерство цифровой трансформации сообщает, что украинцы могут принять участие в суде онлайн с помощью "Дія. Підпис".

Об этом вице-премьер Михаил Федоров заявил в Telegram.

"Многие украинцы вынужденно уехали во время войны. Но страна продолжает работать, и работают суды. Теперь каждый, кто покинул Украину, может присутствовать на судебном заседании онлайн и подписывать необходимые документы за два клика с подписью в смартфоне", - сказал Федоров.

Напомним, что Кабинет министров утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Также в Украине упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и о наличии судимости.