"Дія.Підпис" позволит украинцам посещать суды онлайн

Федоров напомнил, что суды продолжают работу.

"Дія.Підпис" позволит украинцам посещать суды онлайн
Фото: Дія

Министерство цифровой трансформации сообщает, что украинцы могут принять участие в суде онлайн с помощью "Дія. Підпис".

Об этом вице-премьер Михаил Федоров заявил в Telegram.

"Многие украинцы вынужденно уехали во время войны. Но страна продолжает работать, и работают суды. Теперь каждый, кто покинул Украину, может присутствовать на судебном заседании онлайн и подписывать необходимые документы за два клика с подписью в смартфоне", - сказал Федоров.

Напомним, что Кабинет министров утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Также в Украине упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и о наличии судимости.

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