Kиевстар отключает бесплатные услуги: когда украинцам пополнить счет

Киевстар решил прекратить предоставлять услуги связи бесплатно, как это было с началом войны. Теперь абонентам придется возвращаться к условиям выбранных тарифных планов.

Представители мобильного оператора сообщили, что с 11 мая бесплатная связь будет недоступна. С этого дня необходимо пополнить счет. Отмечено, что возвращение платы за услуги поможет организации восстановить разрушенную инфраструктуру и поддержать абонентов, которые находятся в зонах боевых действий.

Киевстар действительно позаботился об украинцах, которые проживают на временно оккупированных территориях. Им с прошлой пятницы, 6 мая, начали начислять бесплатные минуты.

Подарок от телекоммуникационной компании будет предоставляться еженедельно. Таким образом люди, оказавшиеся в сложной ситуации, сохранят связь с родными и друзьями.

Недавно Киевстар запустил новую услугу для украинцев - "Мы вместе". У абонентов появилась возможность звонить на один номер без пополнения счета. Заказать услугу можно, обратившись по номеру 535. В случае перехода человека на контракт, "Мы вместе" автоматически деактивируется.

Напомним, Киевстару удалось восстановить связь на временно оккупированных территориях Украины.