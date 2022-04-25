Киевстар с 1 мая отключит абонентов от популярной в довоенное время услуги

Киевстар сообщил своим абонентам об отключении важной услуги с 1 мая. В последнее время мобильный оператор запускает много новых тарифов и услуг и отключает неактуальные в военное время сервисы. Среди них оказалась услуга "Юрист-онлайн".

Киевстар с 1 мая отключит абонентов от популярной в довоенное время услуги

С 1 мая 2022 г. этот сервис для абонентов Киевстар прекращает свою работу, ведь спрос на него упал. С 1 марта дополнительная плата с пользователей сервиса уже не списывалась, а в мае услуга станет полностью недоступной.

С 15 апреля Киевстар устанавливал плату за мобильный интернет во время пользования абонентами популярных программ для видеозвонков – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom для обучения и работы.

Также Киевстар с 15 апреля увеличил количество мегабайтов мобильного интернета в тарифах "Общение без границ" и "Звонки без границ" до 5000 МБ в неделю вместо 100 МБ.

С 21 апреля Киевстар повысил стоимость тарифов на звонки в РоSSию и Белоруссию до 20 грн/минуту и исключил звонки в РоSSию и Белоруссию из пакета услуг "100 минут на другие сети и за границу" для контрактных абонентов и тарифа "Дополнительные 100/300/ 1000 минут на другие сети и за границу для бизнес-клиентов.

Ранее сообщалось, что Киевстар запустил услугу оповещения о появлении в сети абонента.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Дия" опять глючит: у переселенцев проблемы с заявками на статус ВПО"Дия" опять глючит: у переселенцев проблемы с заявками на статус ВПО
Зарядные устройства: в Европе запретят продажу популярных смартфонов из-за требования к разъемамЗарядные устройства: в Европе запретят продажу популярных смартфонов из-за требования к разъемам
Более 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе зарегистрировали в ДіїБолее 100 тысяч заявок о поврежденном имуществе зарегистрировали в Дії
Киевстар отменил плату за популярную услугуКиевстар отменил плату за популярную услугу
Украинцы могут получить бесплатные смартфоны через УкрпочтуУкраинцы могут получить бесплатные смартфоны через Укрпочту
Блок рекламы


Похожие новости
Vodafone подключает абонентов к бесплатному тарифуVodafone подключает абонентов к бесплатному тарифу
Киевстар отменил плату за популярную услугуКиевстар отменил плату за популярную услугу
Киевстар повышает стоимость звонков для ряда абонентовКиевстар повышает стоимость звонков для ряда абонентов
Киевстар запустил услугу оповещения о появлении в сети абонентаКиевстар запустил услугу оповещения о появлении в сети абонента
Киевстар предоставляет бесплатные услуги абонентам двух популярных тарифовКиевстар предоставляет бесплатные услуги абонентам двух популярных тарифов
Киевстар запустил новый выгодный тариф с безлимитным интернетомКиевстар запустил новый выгодный тариф с безлимитным интернетом
Трудовые отношения во время войны: Минэкономики запустило специальный чат-бот в TelegramТрудовые отношения во время войны: Минэкономики запустило специальный чат-бот в Telegram
Киевстар анонсировал закрытие четырех популярных тарифовКиевстар анонсировал закрытие четырех популярных тарифов
Киевстар, Vodafone і lifecell договорились с операторами из ЕС о бесплатном роуминге для украинцевКиевстар, Vodafone і lifecell договорились с операторами из ЕС о бесплатном роуминге для украинцев
Киевстар, Vodafone и lifecell будут извещать украинцев об угрозеКиевстар, Vodafone и lifecell будут извещать украинцев об угрозе
Последние новости
Подгружаем последние новости