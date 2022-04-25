Киевстар с 1 мая отключит абонентов от популярной в довоенное время услуги

Киевстар сообщил своим абонентам об отключении важной услуги с 1 мая. В последнее время мобильный оператор запускает много новых тарифов и услуг и отключает неактуальные в военное время сервисы. Среди них оказалась услуга "Юрист-онлайн".

С 1 мая 2022 г. этот сервис для абонентов Киевстар прекращает свою работу, ведь спрос на него упал. С 1 марта дополнительная плата с пользователей сервиса уже не списывалась, а в мае услуга станет полностью недоступной.

С 15 апреля Киевстар устанавливал плату за мобильный интернет во время пользования абонентами популярных программ для видеозвонков – Zoom, Microsoft Teams, Google Meet и Google Classroom для обучения и работы.

Также Киевстар с 15 апреля увеличил количество мегабайтов мобильного интернета в тарифах "Общение без границ" и "Звонки без границ" до 5000 МБ в неделю вместо 100 МБ.

С 21 апреля Киевстар повысил стоимость тарифов на звонки в РоSSию и Белоруссию до 20 грн/минуту и исключил звонки в РоSSию и Белоруссию из пакета услуг "100 минут на другие сети и за границу" для контрактных абонентов и тарифа "Дополнительные 100/300/ 1000 минут на другие сети и за границу для бизнес-клиентов.

Ранее сообщалось, что Киевстар запустил услугу оповещения о появлении в сети абонента.