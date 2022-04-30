Уже с завтрашнего дня: украинцы останутся без популярной услуги "Киевстар"

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Мобильный оператор сообщил об изменениях в работе.

Мобильный оператор «Киевстар», услугами которого пользуется большая часть украинцев, сообщил об изменениях в связи с войной. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу оператора.

Отмечается, что в период войны некоторые услуги потеряли актуальность, и ими перестали пользоваться. В частности, к таковым относится услуга «Юрист-онлайн». Поэтому в компании решили внести определенные изменения.

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Так, с 1 мая 2022 года услуга «Юрист-онлайн» прекращает свою работу.

В «Киевстаре» сообщили, что с 1 марта дополнительная плата с пользователей не списывалась.

Сейчас среди актуальных направлений своей работы «Киевстар» называет восстановление сети, обеспечены услуг мобильной связи, мобильного и домашнего интернета и других сервисов, которые могут быть полезными в настоящее время.

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Напомним, в начале марта совместными усилиями мобильных операторов был запущен национальный роуминг. Если сеть одного оператора в населенном пункте перестает работать, то его абоненты могут подключиться к сети активного оператора и иметь связь.


Анна Вернигора, politeka.net

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