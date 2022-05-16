Президент Киевстара заявил, что украинцы начинают возвращаться домой

Мобильный оператор «Киевстар» зафиксировал тренд к возвращению украинцев домой после вынужденной эвакуации. Об этом заявил президент компании «Киевстар» Александр Комаров в интервью Interfax-Украина.

Президент Киевстара заявил, что украинцы начинают возвращаться домой
фото: ukranews.com

Что известно о мигрантах

«Мы можем подтвердить, что есть тренд возвращения украинцев домой. Мы действительно видим всю миграцию, видим все страны. По базе Киевстара, Польша приняла 35% уехавших украинцев. Германия — 15%, Чехия — 7%, Италия — 5 %, Молдова и Румыния — по 2%», — сообщил Комаров.

Также, по данным оператора, в Украине насчитывается около 8,7 млн. внутренне перемещенных лиц.

«Это два типа миграций: из больших городов в поселки и с востока на запад. Около 4 млн человек переехали в другие области страны, другие переместились из городов в деревни в пределах своих областей. Внутренняя миграция такого большого количества людей — это технический вызов для мобильных сетей», — отметил Комаров.

По его словам, сегодня средняя скорость мобильного интернета в сети Киевстар снизилась примерно с 38 Мбит до 28 Мбит за счет того, что почти 5 млн абонентов выехали из городов в сельскую местность.

Он также подчеркнул, что оператор ориентируется на данные миграции абонентов по развитию сети. В частности, изменения будут касаться планов построения гигабитной сети.

Если раньше оператор фокусировался преимущественно на крупных городах, то во время войны было завершено строительство гигабитной сети во Львове, также планируется расширять и другие участки сети на западе Украины.

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