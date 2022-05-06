Киевстар подключил абонентам бесплатные звонки на выбранные номера

Киевстар запустил новую полезную услугу для украинцев. Абоненты любого из тарифов могут выбрать один номер и звонить на него без пополнения счета. Такая возможность предоставляется в рамках услуги "Мы вместе".

Таким образом, если на счету абонента Киевстар не будет средств или плату за тариф не снимут по каким-либо причинам, то позвонить по одному выбранному номеру он сможет в любом случае, и за звонок потом не нужно будет возвращать деньги.

Подключить услугу "Мы вместе" можно несколькими способами:

через мобильное приложение "Мой Киевстар"

отправив запрос *535*380ХХХХХХХ#, где 380ХХХХХХХ — это номер Киевстар, который вы выбрали;

позвонив на номер 535.

Чтобы изменить номер, на который вам сделают бесплатные звонки, необходимо будет отключить услугу, а затем снова подключить, только уже с новым номером. Менять номер можно раз в месяц.

Чтобы проверить, подключена ли услуга и на какой номер, абонентам Киевстар нужно отправить запрос *535*1# или перейти в Мой Киевстар. Для отключения услуги нужен запрос *535*0#.

Услуга "Мы вместе"" действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что с 6 мая некоторым абонентам Киевстар ежедневн будут начисляться безлимитные звонки в сети на разговоры с близкими.