Київстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахунку

Абоненти Київстар з 1 листопада мають труднощі з поповненням мобільного рахунку через додаток "Мій Київстар". Багато українців залишають скарги на Facebook-сторінці мобільного оператора, на що прес-служба компанії дала свою відповідь.

Так, клієнт компанії Київстар поцікавився у мобільного оператора, чому у нього виникають труднощі з поповненням рахунку. До того ж він не може скористатися екстрагрошима, зайти до особистого кабінету та додзвонитися до оператора. Весь цей час він залишається без зв'язку, хоча має дві сім-картки Київстар на смартфоні.

"Дуже здивований ситуацією, яка сьогодні не дозволяє поповнити телефон, не надає екстрагроші, не можу зайти до кабінету мій київстар, додзвонитися оператору не реально... Це проблема компанії, що я не можу внести кошти за свій тарифний план (вимушений залишатися без зв'язку) та інтернету), у моєму розумінні, що оператор має надати на цей день пакетні хвилини та мегабайти без оплати. У мене дві сім карти обидві київстари... Я так розумію, що треба міняти оператора!", - написав чоловік.

У відповідь клієнту Київстар роз'яснили, що у зв'язку з тимчасовими обмеженнями в інформаційних системах компанії можуть виникати короткочасні складнощі з поповненням або перевіркою стану рахунку, зміною тарифу або в роботі програми "Мій Київстар". Перед клієнтами вибачилися за незручності, і сказали, що потрібно спробувати зайти знову до системи через якийсь час.

Також клієнти Київстар скаржаться на те, що з 1 листопада у них не працює домашній та мобільний інтернет, а у деяких гроші за поповнення рахунку списали двічі, але рахунок так і не поповнився.

Раніше повідомлялося, що Київстар продовжив українським біженцям безкоштовну послугу – вона діятиме до кінця року.