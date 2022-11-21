Київстар закриває два популярні тарифи і пропонує абонентам альтернативу

Київстар перестане підключати своїх абонентів до тарифів "ВАШ Старт" та "ВАШ Регіон" вже з 25 листопада. Натомість абоненти інших тарифів цієї лінійки отримають приємний бонус - додаткові "суперсили".

Київстар закриває два популярні тарифи і пропонує абонентам альтернативу: що зміниться з 25 листопада

Так, для абонентів тарифного плану "ВАШ Вибір" будуть доступними Суперсила 5 ГБ та Суперсила Київстар ТБ. Користувачі тарифів "ВАШ Вибір", "ВАШ Оптимум", "ВАШ Комфорт", "ВАШ Безлім", "ВАШ Преміум", "ВАШ Преміум+" та "ВАШ Максимум" зможуть одночасно підключити одразу дві Суперсили, а не одну.

Як відомо, з 5 грудня для абоненти Київстар із контрактним тарифом "ВАШ Вибір" зможуть підключити до свого тарифу додаткові 5 ГБ інтернету. Разом з цим, з 18 листопада нові абоненти цього тарифу більше не можуть підключити послугу "Домашній Інтернет". У кого ці сервіси були підключені раніше – вона продовжить працювати без змін.

Київстар закриває два популярні тарифи і пропонує абонентам альтернативу: що зміниться з 25 листопада

Також з 18 листопада у нових абонентів Київстар немає можливості підключити тарифи "ВАШ Старт", "ВАШ Регіон ", "Простий" та "Київстар Онлайн+".

Київстар також дарує абонентам бонуси за підключення Суперсили "Допомога ЗСУ", яка тепер доступна у багатьох тарифах передплати. Підключивши її, наші абоненти регулярно передаватимуть до 50 гривень вартості пакета послуг на рахунок фонду "Повернись живим". Активувати Суперсилу можна в додатку Мій Київстар або набравши безкоштовний номер 500.

Нагадаємо, Київстар припинить роботу кабінету користувача на своєму сайті з 1 грудня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
Київстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в УкраїніКиївстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в Україні
Мобільні оператори обмежили роботу сервісів на фоні нової ракетної атакиМобільні оператори обмежили роботу сервісів на фоні нової ракетної атаки
Оператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережіОператор мобільного зв'язку не є важливим: як підключитися до національного роумінгу при збоях мережі
Дев’ять областей досі мають проблеми із зв'язкомДев’ять областей досі мають проблеми із зв'язком
«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком
Блок рекламы


Похожие новости
Київстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в УкраїніКиївстар повідомив, як масовані ракетні обстріли вплинуть на мобільний зв'язок в Україні
Є ризик, що мережа мобільного зв’язку може перетворитися на точкове покриття – глава "Київстар"Є ризик, що мережа мобільного зв’язку може перетворитися на точкове покриття – глава "Київстар"
«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком«Київстар» та «Vodafone Україна» розповіли про ситуацію зі зв'язком
Київстар запустив два нові тарифи у листопадіКиївстар запустив два нові тарифи у листопаді
Київстар попередив абонентів про нові тарифи з 11 листопадаКиївстар попередив абонентів про нові тарифи з 11 листопада
Київстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахункуКиївстар пояснив абонентам, чому виникають труднощі з поповненням рахунку
Київстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативуКиївстар відмовляється від розсилки SMS-повідомлень: абонентам запропонували альтернативу
Київстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернетКиївстар, lifecell та Vodafone повідомили, чому під час відключень електроенергії зникають мобільний зв'язок та інтернет
Київстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть грошіКиївстар відключить популярну послугу з 1 листопада: абонентам повернуть гроші
Київстар продовжив українським біженцям безкоштовну послугу: пропозиція дійсна до кінця рокуКиївстар продовжив українським біженцям безкоштовну послугу: пропозиція дійсна до кінця року
Последние новости
Подгружаем последние новости