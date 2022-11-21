Київстар закриває два популярні тарифи і пропонує абонентам альтернативу

Київстар перестане підключати своїх абонентів до тарифів "ВАШ Старт" та "ВАШ Регіон" вже з 25 листопада. Натомість абоненти інших тарифів цієї лінійки отримають приємний бонус - додаткові "суперсили".

Так, для абонентів тарифного плану "ВАШ Вибір" будуть доступними Суперсила 5 ГБ та Суперсила Київстар ТБ. Користувачі тарифів "ВАШ Вибір", "ВАШ Оптимум", "ВАШ Комфорт", "ВАШ Безлім", "ВАШ Преміум", "ВАШ Преміум+" та "ВАШ Максимум" зможуть одночасно підключити одразу дві Суперсили, а не одну.

Як відомо, з 5 грудня для абоненти Київстар із контрактним тарифом "ВАШ Вибір" зможуть підключити до свого тарифу додаткові 5 ГБ інтернету. Разом з цим, з 18 листопада нові абоненти цього тарифу більше не можуть підключити послугу "Домашній Інтернет". У кого ці сервіси були підключені раніше – вона продовжить працювати без змін.

Також з 18 листопада у нових абонентів Київстар немає можливості підключити тарифи "ВАШ Старт", "ВАШ Регіон ", "Простий" та "Київстар Онлайн+".

Київстар також дарує абонентам бонуси за підключення Суперсили "Допомога ЗСУ", яка тепер доступна у багатьох тарифах передплати. Підключивши її, наші абоненти регулярно передаватимуть до 50 гривень вартості пакета послуг на рахунок фонду "Повернись живим". Активувати Суперсилу можна в додатку Мій Київстар або набравши безкоштовний номер 500.

Нагадаємо, Київстар припинить роботу кабінету користувача на своєму сайті з 1 грудня.