Одруження через "Дію" у два кліки: з'явилась несподівана обставина

Не всі українці в захваті від нововведення "одруження у два кліки" за допомогою цифрових документів у мобільному застосунку "Дія", інформує Апостроф .

Такий коментар розмістив у себе на сторінці в соцмережі глава Мінцифри Михайло Федоров.

Нарікають на це самі чоловіки, що тепер не вдасться морочити голову обраницям "довготривалою процедурою" в держорганах реєстрації актів цивільного стану.

Через легкість процедури почнуться масові необдумані, а то й "насильні" одруження, бідкається громадянин.

Напередодні Мінцифри презентувало новацію: подавати заяви на одруження та інші послуги в держорганах реєстрації актів цивільного стану можна за допомогою цифрових документів у мобільному застосунку "Дія". Тепер громадянам для отримання адмінпослуг не потрібно мати при собі паперовий документ та робити ксерокопії.