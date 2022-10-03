Військові облігації тепер можна купувати через «Дію»

Ваші гроші певний час допомагають державі боротися з ворогом, а потім повертаються до вас із відсотками, інформує ZN.ua.

Військові облігації тепер можна купувати через «Дію»

В українському застосунку державних послуг «Дія» з’явилася можливість купувати військові облігації, повідомляє пресслужба сервісу в Telegram.

«Військові облігації - це цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану, та інструмент підтримки економіки й армії. Купуючи облігацію в Дії, ви стаєте спонсором деокупації наших міст, сіл та містечок. Кожна куплена облігація наближає перемогу», - йдеться у повідомленні.

Вартість облігації стартує від 900 гривень. Ці кошти обіцяють повернути вам з відсотками на картку «єПідтримка» в день виплати облігації.

Є різні варіанти облігацій: за датами виплат (до 1.5 року); відсотками фактичної дохідності (від 11 до 16% річних); назвами на честь українських міст та територій, тимчасово окупованих Росією (Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Крим тощо).


Анастасія Дейна, ZN.ua





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Військові облігації тепер можна купувати через «Дію»Військові облігації тепер можна купувати через «Дію»
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