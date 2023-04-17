Київстар збільшить кількість хвилин та гігабайтів у популярних тарифах

Київстар збільшить кількість дзвінків та обсяг гігабайтів у декількох своїх тарифах вже з 27 квітня. Мобільний оператор покращить якість своїх послуг для користувачів тарифів "Київстар Дзвінки 2018", "Київстар Завжди Онлайн 2019", "Київстар Онлайн+ 2019", "Спілкування без меж 2019" та деяких інших.

За минулий рік абоненти Київстар почали більше користуватися послугами: зросла кількість дзвінків та обсяг гігабайтів. Саме тому мобільний оператор вирішив переглянути найбільш затребувані тарифи та підвищити їх вартість, а також кількість послуг.

Абоненти, яких стосується нововведення, отримають SMS-повідомлення щонайменше за 7 днів до змін. Після цього вони можуть звернутися за безкоштовним номером 477*9 або зайти в додаток Мій Київстар, щоб дізнатися усі детали про свій тариф. Підвищиться вартість тих тарифів, які не переглядалися протягом 1,5-3 років. Якщо абоненти не будуть згодні зі змінами, вони можуть змінити свій тариф та перейти на будь-який інший.

Мобільний оператор підвищує вартість своїх тарифів поступово. Він пояснює це необхідністю фінансувати і надалі роботу мобільної мережі, відбудовувати зруйновані та будувати нові базові станції по всій Україні, збільшувати кількість генераторів та акумуляторів на обладнанні оператора. Також наразі необхідно повертати український зв'язок на вже звільнені від окупантів території, а також у нові міста та села, які будуть звільнені у майбутньому.

Раніше повідомлялося, як абонентам тарифу "LOVE UA На Максимум" можна зекономити на послугах зв'язку.