Київстар закриває популярну послугу: що зміниться для абонентів з 1 грудня

Київстар с 1 грудня закриває популярну послугу "Смарт-Гроші", завдяки якій абоненти мобільного оператора могли переказувати кошти з банківської картки на мобільний рахунок та навпаки, а також оплачувати з мобільного рахунку комунальні платежі, транспорт та інші сервіси.

Послуга "Смарт-Гроші" перестала бути такою популярною, як раніше. Компанія Київстар наразі зосереджується на тих продуктах та послугах, які справді затребувані серед абонентів. Також багато коштів йде на відновлення зруйнованої внаслідок війни інфраструктури, розвиток 4G, розгортання та модернізацію мережі провідного інтернету "Домашній Інтернет", розвиток платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, тощо.

Київстар поступово почав підключати послугу для дзвінків через 4G — Voice-over-LTE для абонентів передплати. Вона підвищує якість передачі голосу та дозволяє під час дзвінка користуватись мобільним інтернетом. Якщо абонент має смартфон, що підтримує VoLTE у мережі Київстар, USIM-картку, яка підтримує роботу в 4G, то оператор має відправити йому SMS-підтвердження про успішну активацію VoLTE.

З 1 грудня мобільний оператор Київстар підвищує вартість контрактних тарифних планів Київстар 4G, Smart, Безлім та інші. Зміниться й розмір щомісячної абонплати за тарифом передплати Київстар Домашній 4G.

Починаючи з 7 грудня, подорожчає вартість послуг у тарифних планах "Безлім Соцмережі", "Спілкування без меж", "Київстар Комфорт 2018" та інші. Абоненти цих тарифів з 7 грудня отримають додаткові послуги, такі як 100 хв для дзвінків на інші мережі та/або 5 Гб мобільного інтернету.

Раніше повідомлялося, що з 25 листопада Київстар перестане підключати нових абонентів до тарифів "ВАШ Старт" та "ВАШ Регіон".