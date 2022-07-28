У «Дію» надходитиме інформація про судові рішення та засідання
Рада ухвалилила відповідний законопроєкт.
Рада дозволила інформувати громадян про судові засідання та судові рішення через «Дію». Відповідні
На думку авторів змін до закону, це полегшить життя багатьом українцям і зменшить витрати судів. Передбачається, що в «Дію» надходитиме інформація про розгляд справи в суді, про сторони спору та предмет позову, а також про місце, час і дату кожного засідання.
Також через «Дію» особа, що є стороною по справі, зможе отримати судове рішення, або виконавчий документ у формі електронного документа.
Надання інформації в такому вигляді не матиме статусу офіційного повідомлення, однак учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо.
Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину проводити збори суддів дистанційно у режимі відеоконференції.
За зміни до закону проголосували 269 народних депутатів.