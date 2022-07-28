У «Дію» надходитиме інформація про судові рішення та засідання

Рада ухвалилила відповідний законопроєкт.

У «Дію» надходитиме інформація про судові рішення та засідання
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Рада дозволила інформувати громадян про судові засідання та судові рішення через «Дію». Відповідні зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» були ухвалені Верховною Радою 27 липня.

На думку авторів змін до закону, це полегшить життя багатьом українцям і зменшить витрати судів. Передбачається, що в «Дію» надходитиме інформація про розгляд справи в суді, про сторони спору та предмет позову, а також про місце, час і дату кожного засідання.

Також через «Дію» особа, що є стороною по справі, зможе отримати судове рішення, або виконавчий документ у формі електронного документа.

Надання інформації в такому вигляді не матиме статусу офіційного повідомлення, однак учасник судового процесу буде поінформований і зможе в подальшому вжити необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів, в тому числі отримати офіційну інформацію про рух справи, про судові рішення у справі, ознайомитися з матеріалами справи тощо.

Крім того, пропонується передбачити можливість під час дії воєнного чи надзвичайного стану, а також під час дії карантину проводити збори суддів дистанційно у режимі відеоконференції.

За зміни до закону проголосували 269 народних депутатів.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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