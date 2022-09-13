Apple офіційно випустила iOS 16: що нового чекати користувачам

Анонс операційної системи зробили ще на WWDC навесні.

Apple офіційно випустила iOS 16: що нового чекати користувачам
iOS 16 стала доступною для всіх
© Apple

Компанія Apple офіційно випустила свою нову операційну систему для смартфонів iOS 16. Оновлення включає новий екран блокування з віджетами, скасування відправки і редагування повідомлень для iMessage і багато іншого, повідомляєThe Verge.

Видання зазначає, що редагувати повідомлення в iMessage можна протягом 15 хвилин після відправки, а протягом перших двох хвилин відправку можна взагалі скасувати. Крім того, Apple додала позначку "позначити як непрочитане", щоб користувач міг згадати, що йому потрібно відповісти на повідомлення пізніше.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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