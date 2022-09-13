Apple офіційно випустила iOS 16: що нового чекати користувачам

Компанія Apple офіційно випустила свою нову операційну систему для смартфонів iOS 16. Оновлення включає новий екран блокування з віджетами, скасування відправки і редагування повідомлень для iMessage і багато іншого, повідомляє The Verge.

Видання зазначає, що редагувати повідомлення в iMessage можна протягом 15 хвилин після відправки, а протягом перших двох хвилин відправку можна взагалі скасувати. Крім того, Apple додала позначку "позначити як непрочитане", щоб користувач міг згадати, що йому потрібно відповісти на повідомлення пізніше.