Смартфон: 2 випадки, коли батарею не можна підключати до зарядки

Смартфон сів – і більшість користувачів поспішає підзарядити акумулятор. Однак у деяких випадках цього не варто робити. Є дві причини, коли з "реанімацією" телефону слід зачекати.

Смартфон вимагає правильної експлуатації. Інакше він прослужить набагато менше за визначений термін. Батарея на гаджеті може вийти з ладу – і доведеться витрачатись на її заміну. Важливо правильно підключати пристрій до мережі, але багато хто ігнорує цю вимогу.

Експерти в галузі технологій радять заряджати батарею, коли рівень заряду сягає 20 відсотків. У двох ситуаціях навіть 1 відсоток не повинен стати причиною для підключення до мережі чи повербанку.

Охолодження

Вплив екстремально низької температури негативно впливає на смартфон. І акумулятор "накаже довго жити". Категорично не можна заряджати телефон, який щойно був на морозі. Зачекайте, поки він прийде до тями і здобуде кімнатну температуру.

Перегрів

Спека також згубно впливає на девайс, як і сильний холод. Прийшовши з пляжу, поставте смартфон на полицю поруч із вентилятором або покладіть його на 10 хвилин у холодильник.

Телефон може перегрітися і без прямих сонячних променів. Зазвичай це трапляється, коли занадто завантажити пристрій - переглядом відео або тривалими іграми. У такому разі також потрібно почекати, доки смартфон "заспокоїться" - і лише тоді заряджати батарею.

Нагадаємо про дві причини, через які не можна користуватися телефоном на зарядці.