"Борются только с теми, кого боятся": Телеграм заблокировал канал рельсовых партизан в РоSSии

8 мая Телеграм заблокировал канал антивоенного партизанского движения "Останови вагоны". На момент блокировки на канале было почти 2,5 тыс. подписчиков, и их количество стремительно росло.

Партизаны создали новый канал "Останови вагоны - официальная группа", куда в кратчайшие сроки зальют все инструкции с прежнего канала и через который планируют вести дальнейшую коммуникацию, информирует Апостроф .

"Честно говоря, мы в легком офигении от происходящего — казалось маловероятным, что ФСБ напугается небольшого 2,5-тысячного канальчика, — пишут партизаны. — С нами начинают бороться. А борются только с теми, кого боятся".

При создании нового канала активисты столкнулись с трудностями: помимо обычной блокировки канала, была также заблокирована возможность создавать новые каналы по IP и с гео-точек, с которых администрировался предыдущий канал.

Незадолго до блокировки "Останови вагоны" опубликовали карту железнодорожного сопротивления, согласно которой организованное партизанское движение покрыло более 30% территории РоSSии. Карта разошлась по антивоенному сегменту рунета, набрав миллионные охваты. Перед повторной публикацией на новом канале карту обновили.

"Мы немного обновили карту с учетом новых данных + по совету сябров, убрали аннексированный в 2014 году Крым. Да, там действует жд-сопротивление, но все-таки это суверенная украинская территория", — объяснили партизаны.

Ранее активисты движения "Останови вагоны" заявляли, что в РоSSии действует не менее 20 групп организованного железнодорожного сопротивления, в каждой из которых состоят десятки россиян.