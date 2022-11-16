Vodafone попередив абонентів про заміну SIM-карт: кого стосується в першу чергу

Vodafone радить своїм абонентам, які перебувають у роумінгу, позбавлятися від звичайних SIM-карт та переходити на нову технологію eSim. Нею можуть скористатись українці, які знаходяться за кордоном, а також абоненти в Україні.

Усі абоненти Vodafone можуть отримати новий номер та продовжуватися користуватися послугами Vodafone, але вже з електронною карткою. Абоненти, які перебувають за кордоном, зможуть таким чином зекономити на послугах зв'язку.

Абонентам потрібно придбати новий стартовий пакет eSim SuperNet Pro на сайті інтернет-магазину vodafone.ua. Потім потрібно завантажити eSim профіль у смартфон для налаштування. Активувати стартовий пакет можна зателефонувавши на номер +380500400111.

Для того, щоб завантажити eSim профіль у телефон через налаштування, на смартфонах iOS зайдіть у меню "Параметри", натисніть "Стільникові дані" - "Додати стільниковий план", відскануйте QR-код і дотримуйтесь вказівок на екрані

На Android-смартфонах абонентам Vodafone потрібно зайти у меню "Налаштування", обрати пункт "Підключення", далі зайти у "Диспетчер SIM-картки", натиснути "Додавання мобільного тарифного плану" - "Додавання за допомогою QR-коду" та відсканути QR-код.

Залишилось активувати стартовий пакет. Для цього просто слідуйте вказівкам на екрані.

Перш ніж купувати eSIM, перевірте, чи підтримує цю технологію ваш смартфон чи планшет. Але більшість сучасних гаджетів підтримують.

Раніше Vodafone назвав причини підвищення вартості місячних тарифів.