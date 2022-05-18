Новое вредоносное ПО может следить за пользователями iPhone даже при выключенном устройстве

Ученые из Технического университета Дармштадта разработали программу, которая способна атаковать устройства на iOS даже если их выключить. Как сообщает «НВ», это возможно благодаря тому, что некоторые программы работают в фоновом режиме даже при выключении устройств.

Любому программному обеспечению, в том числе, вредоносному, необходима энергия для работы. Современные устройства практически никогда не бывают полностью выключены, поскольку некоторые технологии работают в фоновом режиме даже при отключении смартфона. К ним относятся Bluetooth, Ultra-Wideband, NFC .