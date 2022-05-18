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2022-05-18
Новое вредоносное ПО может следить за пользователями iPhone даже при выключенном устройстве
Обнаружить действие программы очень сложно.
Ученые из Технического университета Дармштадта разработали программу, которая способна атаковать устройства на iOS даже если их выключить. Как
Любому программному обеспечению, в том числе, вредоносному, необходима энергия для работы. Современные устройства практически никогда не бывают полностью выключены, поскольку некоторые технологии работают в фоновом режиме даже при отключении смартфона. К ним относятся Bluetooth, Ultra-Wideband, NFC.
Фаина Ваулина, ZN.ua