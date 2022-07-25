Податок на смартфон: на скільки може подорожчати техніка з його запровадженням

В Україні хочуть запровадити податок на смартфон. Втім, він стосуватиметься не лише смартфонів, але й іншої техніки, що має функції копіювання та запису. Тобто, цей податок буде врахований і у вартості телевізорів, що мають функцію запису, а також ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп'ютерів і, само собою, смартфонів.

Податок на смартфон: що це таке і на скільки подорожчає техніка з його запровадженням

Такі ідеї бродили в умах вітчизняних законодавців ще в минулі роки, проте цьогоріч Рада впритул підійшла до ухвалення такого закону. Так, 9 червня 2022 року було зареєстровано законопроект №5552-1, в якому передбачено нову методику розрахунку податку на техніку. Очевидно, депутатів підштовхнув до цього активний поступ України до Європи, де, як відомо, шанують авторське право.

А податок на смартфон якраз і має компенсувати можливі матеріальні втрати авторів контенту через копіювання їхніх матеріалів. Ці втрати хочуть "підшити" у вартість техніки і таким чином вирішити проблему.

Податок на смартфон: що це таке і на скільки подорожчає техніка з його запровадженням
Звичайно, визначити реальну величину шкоди, яку завдають власникам авторських прав, дуже непросто. Та й у принципі це неможливо. Тому для того, щоби прикинути, яким має бути податок на смартфон і потім скласти остаточну ціну на техніку, братимуть до уваги такі фактори:

  • ціну вмісту;
  • вартість обладнання;
  • кількість споживаного контенту;
  • споживання контенту;
  • показник ВВП душу населення;
  • тіньовий ринок та інші обсяги торгів.

Експерти прогнозують: якщо цей законопроект буде ухвалено, то ціна на техніку зросте ще в середньому на 23%.

При цьому незабаром ціни на техніку мають злетіти через підвищення фіксованого курсу долара НБУ. Як відомо, Нацбанк зафіксував курс долара на новому рівні, який на чверть вищий за попередній. Це спричинить зростання вартості усього імпорту, включаючи підвищення цін на техніку.


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
ФСБ створило програмне забезпечення для Android, замаскувавши його під Cyber Azov.ФСБ створило програмне забезпечення для Android, замаскувавши його під Cyber Azov.
Окупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунківОкупанти залишили мешканців Херсона без популярних застосунків
Переселенцям з України продовжили безоплатний роумінг за кордономПереселенцям з України продовжили безоплатний роумінг за кордоном
Google Wallet замінить Google Pay у багатьох країнах та в УкраїніGoogle Wallet замінить Google Pay у багатьох країнах та в Україні
Samsung попри санкції прагне зберегти дохід у Росії - ЗМІSamsung попри санкції прагне зберегти дохід у Росії - ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
ФСБ створило програмне забезпечення для Android, замаскувавши його під Cyber Azov.ФСБ створило програмне забезпечення для Android, замаскувавши його під Cyber Azov.
Чому смартфон на Android став повільно заряджатися: п'ять основних причинЧому смартфон на Android став повільно заряджатися: п'ять основних причин
Смартфони iPhone рекордно подорожчають: українцям назвали вартість нової моделіСмартфони iPhone рекордно подорожчають: українцям назвали вартість нової моделі
Як захистити смартфон від сонця та води на пляжі: чотири корисних порадиЯк захистити смартфон від сонця та води на пляжі: чотири корисних поради
Смартфон: 4 причини не клеїти на екран захисне склоСмартфон: 4 причини не клеїти на екран захисне скло
Смартфон: п'ять помилок при його зарядціСмартфон: п'ять помилок при його зарядці
Смартфон: 2 випадки, коли батарею не можна підключати до зарядкиСмартфон: 2 випадки, коли батарею не можна підключати до зарядки
Смартфон: скільки разів в день його можна ставити на зарядкуСмартфон: скільки разів в день його можна ставити на зарядку
Смартфон перегрівся: 5 способів врятувати гаджетСмартфон перегрівся: 5 способів врятувати гаджет
В Европе перейдут на новые зарядки для смартфоновВ Европе перейдут на новые зарядки для смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости