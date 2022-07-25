Податок на смартфон: на скільки може подорожчати техніка з його запровадженням

В Україні хочуть запровадити податок на смартфон. Втім, він стосуватиметься не лише смартфонів, але й іншої техніки, що має функції копіювання та запису. Тобто, цей податок буде врахований і у вартості телевізорів, що мають функцію запису, а також ноутбуків, планшетів, стаціонарних комп'ютерів і, само собою, смартфонів.

Такі ідеї бродили в умах вітчизняних законодавців ще в минулі роки, проте цьогоріч Рада впритул підійшла до ухвалення такого закону. Так, 9 червня 2022 року було зареєстровано законопроект №5552-1, в якому передбачено нову методику розрахунку податку на техніку. Очевидно, депутатів підштовхнув до цього активний поступ України до Європи, де, як відомо, шанують авторське право.

А податок на смартфон якраз і має компенсувати можливі матеріальні втрати авторів контенту через копіювання їхніх матеріалів. Ці втрати хочуть "підшити" у вартість техніки і таким чином вирішити проблему.

ціну вмісту;

вартість обладнання;

кількість споживаного контенту;

споживання контенту;

показник ВВП душу населення;

душу населення; тіньовий ринок та інші обсяги торгів.

Звичайно, визначити реальну величину шкоди, яку завдають власникам авторських прав, дуже непросто. Та й у принципі це неможливо. Тому для того, щоби прикинути, яким має бути податок на смартфон і потім скласти остаточну ціну на техніку, братимуть до уваги такі фактори:

Експерти прогнозують: якщо цей законопроект буде ухвалено, то ціна на техніку зросте ще в середньому на 23%.

При цьому незабаром ціни на техніку мають злетіти через підвищення фіксованого курсу долара НБУ. Як відомо, Нацбанк зафіксував курс долара на новому рівні, який на чверть вищий за попередній. Це спричинить зростання вартості усього імпорту, включаючи підвищення цін на техніку.