Apple скорочує виробництво нових Iphone – Bloomberg

Компанія зіткнулася з непередбачуваними обставинами.

Корпорація Apple вирішила зменшити виробництво нових моделей #Iphone#. Цьому посприяли локдауни в Китаї і низький попит на «яблучні» телефони. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Попередньою метою компанії було виготовлення 90 мільйонів нових пристроїв, натомість зараз Apple має більш реалістичні плани і готова випустити 87, або менше, мільйонів гаджетів.

Як повідомляє агентство, низький попит на моделі iPhone 14 і 14 Plus змусив корпорацію переглянути свої плани щодо випуску нових одиниць товару.

Apple також зіткнулася з проблемою поставок до китайського міста Чженьчжоу, де знаходиться основний складальний завод iPhone. Наразі підприємство знаходиться під тижневим локдауном через Covid-19.

Водночас, корпорація повідомила, що інтерес до моделей iPhone 14 Pro і Pro Max залишається високим, хоча виробництво цих пристроїв також буде скорочено через локдаун на китайському заводі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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