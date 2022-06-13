Vodafone снизил стоимость популярного тарифа для бизнес-клиентов

Vodafone предоставляет всем новым клиентам тарифы для бизнеса по льготной цене. До конца 2022 года подключить тариф Vodafone Business абоненты смогут с 50% скидкой - за 63 грн/месяц.

В стоимость услуг будут входить безлимитные звонки на сеть Vodafone и пакеты мобильного интернета. Скидка будет действовать в течение года для новых клиентов компании, которые подключатся до 31.12.2022.

При подключении данного тарифы абоненты Vodafone получат приятный бонус - один месяц бесплатной связи для сотрудников и фиксированную стоимость услуг в год.

Также бизнес-клиенты мобильного оператора могут сэкономить на услугах и позаботиться о том, чтобы сотрудники гарантированно оставались на связи в течение года, с помощью услуги "Год без абонплат". Для активации услуги следует оплатить за 11 месяцев связи одним платежом. Сумма абонплаты получится от 1595 до 3300 грн, в зависимости от основного тарифа. Подключиться к услуге могут абоненты SuperNet Start, SuperNet Pro и SuperNet Unlim.

Обеспечить связь для сотрудников, которые нашли временное убежище в странах Европы и мира и продолжающих работать удаленно, поможет "Доступный роуминг" от Vodafone. Мобильный оператор бесплатно ежемесячно бесплатно насчитывает 10 ГБ интернета, 300 минут и 300 SMS для использования в 32 странах для пользователей бизнес-тарифов. Услуга активируется автоматически при оплате стандартной абонплаты по тарифу.

Ранее сообщалось, что Vodafone запустил специальную услугу для поиска бензина.