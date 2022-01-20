Сделка Microsoft. Капитализация Sony упала на $20 миллиардов за день

Капитализация компании Sony по итогам торгов 19 января упала на $20 млрд после того, как стоимость акций упала на 12,79%. Это произошло на фоне покупки Microsoft игровой компании Blizzard Activision. Об этом пишет Bloomberg.

Сделка Microsoft. Капитализация Sony упала на $20 миллиардов за день
Фото: epravda.com.ua

Sony теряет лидерство

Как отмечает Bloomberg, инвесторы Sony не уверены, что компания продолжит держать лидерство на рынке, учитывая тенденцию к консолидации активов, которая все больше охватывает индустрию развлечений.

Предыстория

18 января 2022 г корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.

В компании говорят, что когда сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходам, уступая только Tencent и Sony.

Акции крупнейшего производителя видеоигр Activision Blizzard на премаркете взлетели более чем на 37%, достигнув 90 долларов за акцию впервые с июля 2021 года.

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