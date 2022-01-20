Сделка Microsoft. Капитализация Sony упала на $20 миллиардов за день
Капитализация компании Sony по итогам торгов 19 января упала на $20 млрд после того, как стоимость акций упала на 12,79%. Это произошло на фоне покупки Microsoft игровой компании Blizzard Activision. Об этом
Sony теряет лидерство
Как отмечает Bloomberg, инвесторы Sony не уверены, что компания продолжит держать лидерство на рынке, учитывая тенденцию к консолидации активов, которая все больше охватывает индустрию развлечений.
Предыстория
18 января 2022 г корпорация Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, одного из самых известных в мире разработчиков и издателей игр. Сумма сделки составляет $68,7 млрд.
В компании говорят, что когда сделка состоится, Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по доходам, уступая только Tencent и Sony.
Акции крупнейшего производителя видеоигр Activision Blizzard на премаркете взлетели более чем на 37%, достигнув 90 долларов за акцию впервые с июля 2021 года.