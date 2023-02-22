Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів заявив, що протягом десяти днів в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі і у разі відсутності нових обстрілів ситуація тільки покращуватиметься. Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", – зазначив український прем’єр.

Очільник уряду подякував енергетикам і ремонтним бригадам за їхню роботу.

"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", – додав він.