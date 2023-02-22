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2023-02-22
Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль – Шмигаль
Прем’єр зазначив, що за відсутності нових обстрілів дефіциту не буде й далі, інформує
© Денис Шмигаль/Telegram
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів заявив, що протягом десяти днів в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі і у разі відсутності нових обстрілів ситуація тільки покращуватиметься. Про це Шмигаль
"Дефіциту потужності в енергосистемі немає вже десятий день поспіль і не прогнозується за умови, що не буде нових атак", – зазначив український прем’єр.
Очільник уряду подякував енергетикам і ремонтним бригадам за їхню роботу.
"Працюємо далі. Задля нашої перемоги. Задля нашої відбудови. Задля мирної, сильної та європейської України", – додав він.
Михайло Яровенко, ZN.ua