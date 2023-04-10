РФ скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на день

Російське міністерство енергетики заявило, що в березні місяця країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на день. Про це повідомляє Bloomberg.

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Проте ця цифра не узгоджується з даними про березневий морський експорт країни та постачання на вітчизняні нафтопереробні заводи, що додає невизначеності щодо того, скільки нафти Росія насправді закачує.

Згідно з даними міністерства енергетики, виробники викачували в середньому 1,285 мільйона тонн сирої нафти на день, повідомило джерело, яке побажало не називати своє ім'я, оскільки цифри не є публічними.

Це еквівалентно понад 9,4 млн барелів, що означає, що минулого місяця скорочення видобутку лише сирої нафти становило майже 700 тисяч барелів на добу.

Додається, що загальний березневий видобуток сирої нафти і газового конденсату у РФ в середньому склав 1,4 млн тонн. Це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу, порівняно з 11,1 млн барелів у лютому за розрахунками агентства.

У результаті загальне скорочення в середньому склало 740 барелів на день.

Минулого року Росія засекретила свою нафтову статистику через її «делікатний» характер.