Україна може експортувати зелений та низьковуглецевий водень в майбутньому — Міненерго

Україна має серйозні перспективи, щоб стати експортером не тільки безвуглецевої електроенергії, а й зеленого та низьковуглецевого водню. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Україна може стати експортером не лише безвуглецевої електроенергії, а й зеленого або низьковуглецевого водню та похідних, таких як зелений аміак та зелений метанол", - розповів заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Чиновник послався на значний енергетичний потенціал України, який може допомогти Європі посилити її енергетичну безпеку, та закликав європейський бізнес уже зараз розпочинати роботу над відповідними спільними проєктами та інвестувати у відновлення українського енергосектору.