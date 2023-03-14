Акції американського First Republic Bank впали на 78% за день

13 березня акції американського First Republic Bank за день опустилися більш як на 78%. На мінімумі за день цінні папери торгувалися по $17,55, що на 78,5% менше за ціну закриття минулої торгової сесії. Про це йдеться у даних біржі Nasdaq.

Акції американського First Republic Bank впали на 78% за день
Фото: ft.com

До вечора 13 березня акції First Republic частково відіграли падіння та коштували $30,69, дешевшаючи на 62,46% до минулого закриття.

Що відбувалося з акціями

Акції банку почали знижуватися ще минулого тижня через побоювання інвесторів, що проблеми, які призвели до краху Silicon Valley Bank (SVB), поширяться і на інших гравців галузі.

У неділю, 12 березня, First Republic повідомив, що отримав додаткове фінансування через JPMorgan та Федрезерв, забезпечивши доступ до коштів на загальну суму $70 млрд.

Ліквідність банку зміцнилася, але реальна проблема для галузі полягає в тому, що існує криза впевненості в стабільності депозитів, заявив Reuters глава відділу досліджень банків США в KBW Крістофер МакГратті.

Незважаючи на грошові вливання, інвестбанк Raymond James двічі знизив рейтинг акцій First Republic, наголошуючи на ризику відтоку депозитів, з яким банк стикається через паніку великих вкладників після закриття SVB, зазначає агентство.





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