ДТЕК анонсував введення лімітів споживання електроенергії не тільки вдень, а й вночі

Ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні, інформує ZN.ua.

ДТЕК анонсував введення лімітів споживання електроенергії не тільки вдень, а й вночі
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У зв'язку з погіршенням погодних умов ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише на день, а й на ніч. Про це сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За словами Сахарука, ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення світла. Є випадки, коли обмеження електроенергії не застосовуються вночі.

«Однак зараз йде зниження температури, збільшення споживання, тож, я думаю, що обмеження будуть застосовувати не лише вдень, але й у нічний час», – пояснив Дмитро Сахарук.

Він нагадав, що українська енергосистема пережила 11 великих хвиль масштабних ракетних атак ворога. Тож, ліміти споживання, які не можна перевищувати, на сьогодні є у кожному регіоні.

Нагааємо, уряд зобов'язав розпочати імпорт електроенергії та дозволив імпортерам не застосовувати графіки відключень світла

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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