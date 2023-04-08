Росія в березні скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на день — Bloomberg

Уряд РФ обіцяв скоротити видобуток на 500 тисяч барелів.

Міністерство енергетики Росії заявило, що минулого місяця країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 тисяч барелів на день. Про це повідомляє Bloomberg , інформує ZN.ua .

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Однак ця цифра не узгоджується з даними про морський експорт і постачання на російські нафтопереробні заводи за березень, що посилює невизначеність щодо того, скільки нафти насправді видобуває РФ .

Кремль пообіцяв скоротити видобуток сирої нафти на 500 тисяч барелів на день в період з березня по грудень у відповідь на західні торговельні обмеження та стелю цін на нафту, запроваджені G7. За даними Міністерства енергетики РФ , скорочення було на 40% більшим.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти, включаючи фактичного лідера Саудівську Аравію, погодилися приєднатися до добровільного зменшення видобутку з травня, довівши загальне скорочення до більш ніж 1,6 мільйона барелів на день в спробі стабілізувати світовий ринок.

Несподіване рішення викликало нафтове ралі і створило передумови для повернення цін на нафту до рівня 100 доларів за барель.

За словами віце-прем'єра РФ Алєксандра Новака, Росія скоротить видобуток лише сирої нафти, використовуючи лютневий рівень видобутку як базовий. Розрахунки Bloomberg, базовані на галузевих даних, свідчать, що видобуток того місяця становив 10,1 млн барелів на день.

За даними Міністерства енергетики РФ , виробники видобувають в середньому 1,285 мільйона тонн нафти на добу, повідомив співрозмовник Bloomberg, який попросив не називати його ім'я, оскільки ці дані не є публічними.

Це еквівалентно дещо більше 9,4 млн барелів й означає, що минулого місяця скорочення видобутку лише сирої нафти становило майже 700 тисяч барелів на день.

За словами співрозмовника Bloomberg, загальний видобуток сирої нафти і конденсату в РФ у березні склав в середньому 1,413 мільйона тонн. Це еквівалентно 10,36 мільйона барелів на день, порівняно з 11,1 мільйона барелів у лютому, згідно з розрахунками Bloomberg.

В результаті загальне скорочення в середньому склало 740 тисяч барелів на день, свідчать дані.

Минулого року Росія засекретила свою нафтову статистику через її «чутливий» характер, що ускладнило оцінку скорочення поставок.

Як наслідок, аналітики почали стежити за морським експортом нафти та внутрішньою переробкою нафти в РФ як за показниками для оцінки видобутку сирої нафти. Однак, обидва показники не продемонстрували помітного зниження минулого місяця.

Згідно з даними Bloomberg, які базуються на галузевих даних і відстеженні суден, середнє завантаження нафти в країні на чотири тижні до 31 березня було найвищим з червня, в той час як російські нафтопереробні заводи зберегли свою пропускну спроможність приблизно на тому ж рівні.

Раніше фінські дослідники заявили, що обмеження цін та ембарго ЄС на більшу частину російської нафти скоротили доходи Москви від викопного палива, але Кремль все ще заробляє значні кошти для фінансування війни проти України, тому що обмеження у 60 доларів за барель було "надто м'яким".