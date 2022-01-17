Рефинанс Нацбанка. Пять банков получили 795 миллионов

14 января Национальный банк провел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 28 дней, по результатам которого были удовлетворены заявки пяти банков на сумму 795 млн грн по процентной ставке 10% годовых. Об этом говорится в данных НБУ.

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Задолженность банков

По состоянию на 13 января 2022 года, задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составила 91,1 млрд грн.

Напомним

6 января НБУ предоставил для 3 банков 460 млн грн короткого рефинансирования.

Ранее «Минфин» писал, что Национальный банк опубликовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком более 14 дней на период с 1 января по 31 марта 2022 года.