"Тысяча за вакцинацию": украинцы уже потратили более 1,3 млрд.гривень

Украинские граждане потратили уже более 1,3 млрд. гривень, начисленных им за вакцинацию в пределах программы еПоддержка. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы еПоддержка. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и ж/д билеты", - написал Шмыгаль.

По состоянию на 10 января более 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дии" на получение "ковидной тысячи", и более миллиона из них уже потратили свои деньги.

Первый миллиард был израсходован в основном на книги (35% средств) и кино (29%). Разрабатывается порядок введения категории "лекарства" для полностью вакцинированных людей старше 60 лет.